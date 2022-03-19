توزيع المنتجات النفطية: لا توجد أي أزمة وقود في بغداد

2022/03/19 | 22:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعنفت شركة توزيع المنتجات النفطية، وجود أي أزمة وقود في بغداد.وذكر اعلام الشركة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "شركة توزيع المنتجات النفطية تنفي بشكل قاطع وجود اي ازمة وقود في بغداد، كما تود ان تبين للمواطنين ان هذه الاشاعات التي تصدر من المواقع الصفراء المأجورة ليست الا صرخات للضربات التي وجهتها الشركة لرؤوس الفاسدين والمتلاعبين بالمال العام والمعتاشين على الازمات".وأضاف، أن "الشركة تهيب بالمواطنين متابعة الاخبار من مصادرها الموثوقة ، ومتابعة الصفحة لتبيان الحقائق."

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