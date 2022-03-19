2022/03/19 | 22:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطة الامانة العامة هي الاعداد لمشاريع جديدة مستقبلية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجه حكومي لتحريك المشاريع المتوقفة في اربع محافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجه حكومي لتحريك المشاريع المتوقفة في اربع محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).