حقيقة وجود أي أزمة وقود في بغداد

2022/03/19 | 22:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم السبت، وجود أي أزمة وقود في العاصمة بغداد.

وقالت الشركة في بيان تلقته (الرابعة)، إنها "تنفي بشكل قاطع وجود اي ازمة وقود في بغداد كما تود ان تبين للمواطنين ان هذه الاشاعات التي تصدر من المواقع الصفراء المأجورة ليست الا صرخات للضربات التي وجهتها الشركة لرؤوس الفاسدين والمتلاعبين بالمال العام والمعتاشين على الازمات".

ودعت الشركة "المواطنين إلى متابعة الأخبار من مصادرها الموثوقة ومتابعة الصفحة لتبيان الحقائق".

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