تصفيات المونديال.. كيروش يكشف قائمة الفراعنة

2022/03/19 | 22:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدرب منتخب مصر لكرة القدم، البرتغالي، كارلوس كيروش، السبت، قائمة "الفراعنة" استعداداً لخوض مواجهتي السنغال، ضمن الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

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