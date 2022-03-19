2022/03/19 | 22:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… انهى الوفد الخليجي، زيارته التفقديّة للبصرة لاختيار ملاعب النسخة 25 المقرر إقامتها في المحافظة.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “اللجنة التفقديّة في اتحادِ كأس الخليجِ العربي لكرةِ القدم، انهت زيارتها التفقديّة لمدينةِ البصرة، وخرجت بانطباعٍ إيجابي بشأنِ جاهزيتها لاستضافةِ النسخةِ المُقبلة للبطولة”.واوضح ان “عضو الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوفد الخليجي يختتم زيارته إلى البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوفد الخليجي يختتم زيارته إلى البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).