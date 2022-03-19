2022/03/19 | 23:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم السبت، القبض على متهم بالابتزاز الالكتروني بعد هروبه في بغداد.وذكر بيان للوكالة تلقته ايرث نيوز، انه “بناءا على معلومات دقيقة توفرت لدى قسم شرطة المنصور التابع الى قيادة شرطة بغداد حول وجود مبتز يحاول اخذ مبلغ مالي من احد الفتيات لقاء عدم قيامه بنشر صور تعود […]

ظهرت المقالة القوات الامنية تحبط محاولة هروب لمبتز الكتروني في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الامنية تحبط محاولة هروب لمبتز الكتروني في بغداد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الامنية تحبط محاولة هروب لمبتز الكتروني في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).