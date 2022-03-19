"انطباع إيجابي".. اللجنة الخليجيّة تنهي زيارتها التفقديّة للبصرة

2022/03/19 | 23:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أنهت اللجنةُ التفقديّة في اتحادِ كأس الخليجِ العربي لكرةِ القدم، اليوم السبت، زيارتها التفقديّة لمدينةِ البصرة، وخرجت بانطباعٍ إيجابي بشأنِ جاهزيتها لاستضافةِ النسخةِ المُقبلة للبطولة.

ورافقَ عضو الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، أحمد الموسوي، اللجنةَ التفقديّة في زيارتها، حيث تم تحديدُ الملاعب الخاصة باستضافةِ النسخةِ (25) مطلع العامّ المقبل، إلى جانبِ المستشفيات المُعتمدة والفنادق المُخصصة للمنتخباتِ وكبار الشخصياتِ واللجان التنظيميّة والإعلاميين والجماهير.

وكان وفدُ اللجنة التفقديّة لاتحادِ بطولة كأس الخليج العربي قد وصلَ صباح أمس الجمعة إلى مدينةِ البصرة برئاسةِ الأمين العامّ لاتحادِ كأس الخليج العربيّ القطري جاسم الرميحي، إضافةً لأعضاءٍ من دولِ البحرين والكويت واليمن.

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