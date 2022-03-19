أربيل ترد على

2022/03/19 | 23:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أصدرت مديرية الأمن في أربيل، السبت، توضيحًا حول إجراءات دخول العراقيين إلى أربيل، إثر جدل أثارته امرأة لبنانية.

وذكرت مديرية الأمن في أربيل في بيان، إنّ "بعض الصفحات نشرت موضوعًا عن امرأة من أصل لبناني مرت عبر الحواجز إلى أربیل دون أن تتعامل بـ (بطاقة أمنية)، لكن المواطنين العراقيين توقفوا في صف للتعامل لإخراج (بطاقة أمنية)".

وأضاف البيان، أنّ "التعليمات التي تطبق في نقاط التفتيش الخاصة بإقليم كردستان على الأجانب من خارج العراق تحمل ختم الذهاب والإياب من عند إحدى النقاط الحدودية ومطارات إقليم كردستان فقط".

وأوضح البيان، أنّ "إجراءات إنشاء (بطاقة الإقامة) واستخراج بطاقات الإقامة للأجانب خاص بمدیریة الإقامة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لهم ومن ثم يمكنهم السفر عبر نقاط التفتيش الخاصة بنا، أما بالنسبة للمواطنين العراقيين، فنقوم بتسهيل أمرهم بما نستطيع، والإجراءات اللازمة لن تستغرق سوى بضعة دقائق عند نقاط التفتيش الخاصة بنا للحصول على بطاقة أمنية".

وأكّد البيان، أنّ "المواطن العراقي يعامل بكل باحترام".

وسبق أن انتقد ناشطون وإعلاميون الإجراءات المشددة التي تطال العراقيين الراغبين بدخول إقليم كردستان، مقابل تسهيلات للأجانب، على خلفية صورة نشرتها امرأة لبنانية ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعى "باربي" مع تعليق أشارت فيه إلى سهولة العبور إلى أربيل في حين تطلب دخول أصدقائها العراقيين إلى "ساعة من الإجراءات".

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