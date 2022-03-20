واصفًا إياه بصديق جيد جدًا.. الرئيس الأوكراني السابق يدعو بايدن لزيارة كييف

2022/03/19 | 23:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حديثه إلى جيم أكوستا مراسل CNN بعد ظهر يوم السبت، دعا الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، الرئيس الأمريكي جو بايدن، لزيارة أوكرانيا باعتبارها "رمزًا للتضامن" خلال جولته إلى أوروبا الأسبوع المقبل.

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