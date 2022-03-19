التاريخ البشري يكتبه المتحيزون و يصدّقه العوام؛ فأين علم التاريخ..؟ - محمد عبد الشفيع عيسى

2022/03/19 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_الشفيع_عيسى التاريخ؛ ما التاريخ؟ تتعدد التعريفات، و لكنا نقصد في مقام اليوم أن التاريخ هو ( ذلك الذي يبقى في الوعي الجماعي بعد أن ننسى ما تعلمناه) كما قال البعض في معرض تعريف العقل.



تاريخنا هو ما نعتقد أو نظنّ أنه هو تاريخنا بالذات.



هو إذن ليس بالضرورة،التاريخ الذي وقع بالفعل في الماضي أو سيقع في المستقبل، ولكنه الذي نرجح وقوعه، دون عناية خاصة بالوقائع المحددة أو ما يجتمع في صورة واقع معين.



بعبارة أخرى، ......





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