2022/03/20 | 00:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اليوم السبت، من فسح المجال أم الجهات التي تحاول استبعاد الحركات الاسلامية من خلال المشاريع المشبوهة.وقال المالكي خلال حضوره حفل بمناسبة ذكرى ولادة الامام المهدي، إن “الخلافات كثيرة لكن لا تستحق أن نختلف عليها ويجب أن لا نسمح للمشاريع المشبوهة التي تريد استبعاد الحركات الإسلامية”.[…]

ظهرت المقالة المالكي يحذر: مشاريع “مشبوهة” تريد النيل من الحركات الإسلامية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يحذر: مشاريع “مشبوهة” تريد النيل من الحركات الإسلامية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يحذر: مشاريع “مشبوهة” تريد النيل من الحركات الإسلامية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).