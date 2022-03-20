زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب الجزائر

2022/03/20 | 00:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، ولاية بجاية شمال الجزائر.وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات في تمام الساعة 12:59 دقيقة من ظهر اليوم، حسب التوقيت الجزائري.وأكد المركز أن الزلزال كان على بعد 18 كيلو من ولاية بجاية، ولم ترد أي تفاصيل أخرى حول وجود إصابات أو أضرار حتى اللحظة.

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