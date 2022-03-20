قتلى وجرحى بمشاجرة بالسلاح داخل نادٍ ليلي في السليمانية

2022/03/20 | 00:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

أفادت مديرية طوارئ محافظ السليمانية، اليوم السبت، بمقتل ضابط في قوات البيشمركة وإصابة أشخاص آخرين بجروح بشجار اندلع داخل نادٍ ليلي في محافظة السليمانية.

وقال سامان نادر مدير الطوارئ في بيان، إنه "في احدى النوادي الليلية في السليمانية نشب شجار بين مجموعة اشخاص وعلى اثره قتل شخص وأُصيب ثلاثة آخرين بجروح".

وأضاف أن "القتيل لديه رتبة عسكرية في قوات البيشمركة".

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