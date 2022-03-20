حول المبادرة الجزائرية ومالاتها - إبراهيم ابراش

2022/03/20 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إبراهيم_ابراش مقابلة مع صحيفة الحرية الجزائرية •فشلت محاولات سابقة في رأب الصدع بين الفصائل الفلسطينية.



ما هيحظوظ تجاح مبادرة الجزائر في حل الخلافات وما هي نقاط قوتها.- لو تقدمت الجزائر بمبادرتها قبل سنوات لكانت حظوظ النجاح أقوى، ولكن بعد سنوات من الانقسام تكرست أوضاع جعلت المشهد أكثر تعقيداً، ولكن للجزائر وضع خاص يختلف عن وضع الدول الأخرى التي تدخلت في ملف المصالحة وأوراق قوة الجزائر متعددة منها : ......





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