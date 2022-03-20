قتلى وجرحى بإطلاق نار داخل ملهى ليلي في السليمانية

2022/03/20 | 00:26 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع إطلاق النار في ساعة متأخرة ليلاً

الترا عراق - فريق التحرير

قتل وأصيب أربعة أشخاص بينهم ضابط برتبة كبيرة، في إطلاق نار داخل ملهى ليلي وسط مدينة السليمانية.

وقال مصدر أمني لـ "الترا عراق"، إنّ "شجارًا داخل ملهى ليلي وسط المدينة وقع في وقت متأخر من ليلة السبت وتطور إلى إطلاق نار، ما أسفر عن مقتل ضابط برتبة نقيب في البيشمركة وإصابة 3 أشخاص".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، أنّ "الضابط يدعى هيوا أنور محمد ويبلغ من العمر 37 عامًا".

بدوره، قال سامان نادر مدير مركز طوارئ السليمانية في أول تصريح رسمي حول الحادث، إنّ "جميع المصابين والقتلى أصيبوا بالرصاص".

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