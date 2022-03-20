2022/03/20 | 00:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CZgX4Gy06uI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وائل الحازم: لغة الارقام في جلسة مجلس النواب المقبلة هي من ستحدد الكتلة الاكبر) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وائل الحازم: لغة الارقام في جلسة مجلس النواب المقبلة هي من ستحدد الكتلة الاكبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).