أوكرانيا تعلن عن حصيلة جديدة لخسائر الجيش الروسي

2022/03/20 | 00:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، السبت، عن حصيلة جديدة لخسائر الجيش الروسي منذ بدء عملية الغزو، الشهر الماضي.

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