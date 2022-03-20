2022/03/20 | 03:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف، الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، السبت، اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية، وكذلك عن هجمات استهدفت محطة تحلية المياه بالشقيق ومنشأة أرامكو بجازان و محطة كهرباء ظهران الجنوب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف يعلن إحباط هجمات حوثية على منشآت مدنية سعودية: "تصعيد يرد على الدعوة الخليجية") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف يعلن إحباط هجمات حوثية على منشآت مدنية سعودية: "تصعيد يرد على الدعوة الخليجية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).