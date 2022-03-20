العراق يقدم طلبا رسميا بنقل مباراته مع سوريا إلى أرض محايدة

2022/03/20 | 03:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، تقديم طلب رسمي الى الاتحادين الدولي والآسيوي بنقل مباراة العراق وسوريا من الإمارات إلى أرض محايدة.وقال درجال في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "قبل قليل انتهى اجتماع اتحاد الكرة و الذي ناقش رسالة الاتحاد الدولي والاسيوي بشكل مستفيض واتخذ قرارات مهمة ، منها الشكوى لدى محكمة كاس على قرار الاتحاد الدولي والاسيوي بنقل مباراة العراق والامارات الى ارض محايدة".وأضاف: "تقديم طلب رسمي الى الدولي والاسيوي بنقل مباراة العراق وسوريا في الامارات الى بلد محايد اسوة بما حصل للعراق ولاهمية المباراة كونها ستحدد صاحب المركز الثالث"، مؤكدا "التواصل مع مكاتب قانونية والدائرة القانونية في الاتحاد وستقدم الشكوى خلال ٤٨ ساعة ".واشار الى ان "الاتحاد يوضح بانه لم يتاخر بالرد والتحرك وتواصل في اليوم التالي مع الاتحاد الدولي والاسيوي".

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