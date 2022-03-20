“هجمات عدائية” للحوثيين تستهدف منشآت لأرامكو في جنوب السعودية

2022/03/20 | 03:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موظف في شركة ارامكو السعودية يمر بجوار اهراء تعرض لأضرار في جدة في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 © ا ف ب/ارشيف فايز نور الدين الرياض (أ ف ب) – اتهم التحالف الذي تقوده السعوديّة في اليمن ليل السبت الأحد المتمردين الحوثيين بشنّ “هجمات عدائية” استهدفت منشآت لشركة أرامكو من بينها محطة للغاز ومرافق […]

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