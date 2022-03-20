اندلاع حرائق قرب مدينة ليفربول الانجليزية

2022/03/20 | 03:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاعلنت السلطات البريطانية إن حرائق غابات اندلعت في مستنقعات خارج مدينة ليفربول الإنجليزية يوم السبت مشكلة تهديدا للممتلكات القريبة.وقال جهاز الإطفاء والإنقاذ في تشيشير إن الحريق غطى نحو 500 متر مربع من المستنقعات ومن المحتمل أن يكون قد بدأ عمدا، بحسب رويترز.وأظهرت لقطات بثها سكان محليون على وسائل التواصل الاجتماعي حريقا ضخما مستعرا وأعمدة من الدخان تتصاعد إلى عنان السماء حول محمية باركجيت الطبيعية في شبه جزيرة ويرال الواقعة على بعد نحو 11 كيلومترا جنوبي ليفربول.

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