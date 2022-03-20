أكاديمي إماراتي يذكر أمريكا

2022/03/20 | 06:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، السبت، إن "لا أحد يزايد على موقف الإمارات الأخلاقي الداعم للشعب السوري، ولا أحد بما في ذلك واشنطن له علاقة بقراراتها السيادية النابعة من مصالحها الوطنية وواجباتها القومية".

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