خميس مشيط ومعمل أرامكو في ينبع.. صور وفيديو آثار محاولة الحوثي استهداف منشآت بالسعودية

2022/03/20 | 06:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تحالف "دعم الشرعية" الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، فجر الأحد، عن اعتراض طائرات مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي واستهدفت عددا من المواقع في المملكة.

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