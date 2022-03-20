مقتل 4 جنود أميركيين بعد تحطم مروحيتهم بتدريبات الناتو في النرويج

2022/03/20 | 07:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل أربعة جنود أميركيين بعد تحطم طائرتهم العسكرية في النرويج، والتي كانت مشاركة ضمن تدريبات ومناورات عسكرية ينظمها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وفقا لمسؤولين عسكريين أمريكيين.

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