ترامب يتهم بايدن بالفشل في وقف الصراع الدائر في أوكرانيا

2022/03/20 | 07:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خليفته جو بايدن بالفشل في “وقف إراقة الدماء” جراء الصراع الدائر في أوكرانيا.وقال في اجتماع حاشد لمؤيديه في فلوريدا: “ما يحدث هناك كارثة..نحتاج إلى وقف هذا الجنون.يقول بايدن: لا ينبغي لنا الهجوم، فهذه قوة نووية.لا يجب أن نفعل هذا..إنه خائف جدا”.ولفت […]

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