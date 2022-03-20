أستراليا تمارس ضغطاً جديداً على روسيا

2022/03/20 | 07:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-واعفرضت السلطات الأسترالية في ضوء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حظرا على تصدير خامات الألومينا والألمنيوم إلى روسيا، معتقدة أن ذلك سيحد من قدرة موسكو على إنتاج الألمنيوم.وجاء في بيان الخارجية الأسترالية: "فرضت الحكومة الأسترالية حظرا فوريا على الصادرات الأسترالية من خامات الألومينا والألمنيوم، بما في ذلك البوكسيت، إلى روسيا، مما سيحد من قدرتها على إنتاج الألمنيوم، أهم سلعة تصدير في روسيا".وزعمت الخارجية في بيانها، أن ما يقرب من 20٪ من احتياجات روسيا من الألومينا يتم توفيرها من أستراليا.منوهة بأن الألمنيوم ضروري في صناعات السيارات، والفضاء، والهندسة، والبناء، وكذلك في إنتاج الأسلحة.يشار إلى أن مجموع ما فرضته أستراليا من عقوبات ضد روسيا لغاية الوقت الحالي بلغ 476 عقوبة ضد 443 فردا "بما في ذلك العديد من الأوليغارشية"، و ضد 33 منظمة.في الوقت نفسه، أعدت الحكومة الأسترالية حزمة مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 15.5 مليون دولار لأوكرانيا، وستخصص أيضا أكثر من 22 مليون دولار كمساعدات إنسانية طارئة إضافية للسكان المدنيين في أوكرانيا.المصدر: نوفوستي

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