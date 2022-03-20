الدفاع الروسية: أكثر من 2.7 مليون أوكراني يرغبون في الإجلاء

2022/03/20 | 07:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيور/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المتطرفين الأوكرانيين يواصلون استخدام المدنيين كدروع بشرية، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 2.7 مليون شخص في أوكرانيا يرغبون في الإجلاء إلى روسيا.وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، إنه “وفقا لنتائج المراقبة اليومية، تم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها، تلقي 7223 طلبا إضافيا […]

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