علماء الآثار يعثرون على أنقاض قديمة غامضة في بريطانيا

2022/03/20 | 08:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عثر علماء الآثار في مقاطعة كينت على ضريح مجهول وآثار لتعدين الفضة صناعيا عمرها 1500 عام.وبحسب وسائل إعلام دولية فأن العلماء عثروا في مقاطعة كينت بإنجلترا، على آثار صناعية لاستخراج ومعالجة الفضة عمرها 1500 عام.ولكن المثير بالأمر، عدم عثورهم على أي بنى تحتية ضرورية لهذه العملية.وقد عثر العلماء خلال عمليات […]

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