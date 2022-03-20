محمد بن سلمان و

2022/03/20 | 08:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع تقريرا لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، تناول فيها موقف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بمقال رأي بعنوان "كيف خسر بايدن السعودية".

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