توخيل يشيد بنجوم تشيلسي بعد التأهل في كأس الاتحاد

2022/03/20 | 08:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعبدا مدرب تشيلسي توماس توخيل سعيدا بتأهل فريقه إلى نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على مضيفه ميدلسبره بهدفين نظيفين. وقال توخيل بعد المباراة "ركزنا بشدة اليوم وتمتعنا بالجدية منذ البداية.أظهرنا الجودة في اللحظات الحاسمة وسجلنا هدفين مبكرين فحصلنا على تقدم مريح".وتابع "لكن الجهد كان كبيرًا حتى لا نسمح للمنافس بالحصول على فرص كبيرة.أنا سعيد للغاية، لقد كان فوزا مستحقا جدا". وأضاف توخيل "أنا معجب بتركيز اللاعبين.لقد تقبلنا (أزمة النادي) لأننا لم نتسبب فيها، فالأمر ليس بأيدينا"، وواصل "رغم ذلك كان مهما أن نتحلى بالروح المطلوبة وتحمل المسؤولية، هذا أمر شديد الأهمية".واختتم المدرب الألماني بالقول "(ما حققناه يعد جيداً للغاية).إذا كانت لديك الموهبة فمن المسؤولية أن تظهرها".

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