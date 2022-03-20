اعتقال متهم اعتدى على كادر تدريسي في ذي قار

2022/03/20 | 08:36 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم الاحد، القبض على متهم قام بالاعتداء على الكادر التدريسي لاحدى المدارس في قضاء الغراف.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تنفيذا لتوجيهات قائد عمليات سومر وشرطة محافظة ذي قار والمنشات الفريق ق .



خ الركن سعد علي عاتي الحربية، من خلال المتابعات المستمرة وانتشار الدوريات تمكنت شرطة قضاء الغراف من القبض على المتهم ( ز.ا.ر ) الذي اعتدى على الكادر التدريسي لاحدى المدارس في الغراف".

وأضاف البيان ان المتهم "اتخذت بحقه الاجراءات القانونية وتوقيفه وفق المادة 229 من قانون العقوبات".

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