جونسون: بوتين بحالة ذعر من خروج ثورة مؤيدة للديمقراطية بموسكو

2022/03/20 | 08:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في مؤتمر لحزب المحافظين في منطقة بلاكبول، السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في "ذعر تام" من فكرة ثورة في موسكو.

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