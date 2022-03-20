2022/03/20 | 08:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعأعلن المعهد القضائي عن فتح باب التقديم للدورة (46) للعام الدراسي 2022 / 2023 دورة (الادعاء العام) للعمل في محاكم الاستئناف كاعضاء ادعاء عام (حصراً).وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان له تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ، اليوم الاحد أنه "بناءً على ما جاء بجلسة المعهد القضائي الاولى لعام 2022 تقرر فتح باب التقديم الى المعهد القضائي للدورة (46) للعام الدراسي 2022 /2023 من تاريخ 20 / 3 / 2022 ولغاية 21 /4 /2022 لافتا الى أن "التقديم سيكون من خلال الدخول الى موقع مجلس القضاء الأعلى عبر نافذة المعهد القضائي لملىء استمارة التقديم وسحبها ومن ثم مراجعة المعهد القضائي وفق شروط التقديم المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976".وأضاف البيان انه"على المتقدمين مراجعة المعهد خلال فترة التقديم المشار اليها لإكمال إجراءات تقديمه ودفع الرسم القانوني وبخلاف ذلك يسقط حقه في التقديم والاعتراض".شروط التقديم اضغط هنا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المعهد القضائي يعلن فتح باب التقديم لدورة (الإدعاء العام)) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المعهد القضائي يعلن فتح باب التقديم لدورة (الإدعاء العام)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).