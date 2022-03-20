الدينية البرغماتية - عباس علي العلي

2022/03/20 | 09:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي في عام 1848 انتصرت الثورة البرجوازية في سائر انحاء أوربا وهنا حدث تحول خطير في مواقف الطبقة البرجوازية فانتقلت من تبني الفلسفة المادية عامة أو لنقل بدقة الموقف المادي التقدمي, حيث لم تكن الفلسفة المادية إلى حينه قد اتخذت شكلها العلمي بعد إلى تبني الموقف المثالي الميال للمحافظة واستلهام الدين دفاعاً عن ما حققته من مكاسب، فإذا كان الدين يوظف برغماتياً (مصلحياً) في خدمة الطبقة المستفيدة من النظام الق ......





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