القبض على مطلوب وفق المادة ٤٥٩ في الديوانية

2022/03/20 | 09:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الاحد، عن القاء القبض على متهم بتحرير صك من دون رصيد في احدى سيطراتها الامنية.وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارزها في سيطرة الشامية القت القبض على أحد الأشخاص من سكنة محافظة البصرة بعد أن وجد اسمه ضمن قوائم المطلوبين إلى مركز شرطة الإمام […]

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