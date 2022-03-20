الصين تنشر ما قاله رئيسها لبايدن حول أوكرانيا

2022/03/20 | 09:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شنخوا" تفاصيل مما قاله رئيس الصين شي جين بينغ مع نظيره الأمريكي، جو بايدن فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.

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