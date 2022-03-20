الروسي روبليف يفشل في بلوغ النهائي الأول له في إنديان ويلز

2022/03/20 | 09:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خرج الروسي أندريه روبليف، من الدور نصف النهائي لدورة إنديان ويلز الأمريكية للتنس، إثر خسارته أمام الأمريكي تيلور فريتز، بمجموعتين دون رد، اليوم الأحد.وخسر النجم الروسي، المصنف سابعا عالميا، أمام منافسه الأمريكي، المصنف رقم 20 عالميا، ، بواقع 5-7، و4-6.وأنهت هذه الخسارة حلم روبليف، في بلوغ النهائي الأول له في إنديان […]

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