القبض على مبتز الكتروني بعد هروبه في بغداد

2022/03/20 | 09:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشكيل فريق عمل متخصص تمكن من إلقاء القبض على المتهم بعد محاولته الهروب.

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