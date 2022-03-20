مصرف الرافدين يقرر شمول شرائح جديدة بسلفة الـ 25 مليون دينار

2022/03/20 | 09:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن مصرف للرافدين، اليوم الاحد، عن شمول الضباط في وزارتي الدفاع والداخلية والقضاة بسلفة 25 مليون .

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "ضباط وزارتي الدفاع والداخلية والقضاة مشمولين بالسلف التي تبدا من 5 مليون وحتى 25 مليون".

واشار الى ان "التقديم على السلفة يكون عن طريق فروع المصرف كافة المنتشرة في بغداد والمحافظات".

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