القبض على مفتعلي نزاع عشائري تسبب بإصابة شخص في ميسان

2022/03/20 | 09:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الأحد، فض نزاع عشائري والقبض على مفتعليه في إحدى المناطق بقضاء الميمونة جنوب غربي المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة أمنية من قسم شرطة الميمونة وفوج طوارئ ميسان الخامس نفذت واجباً أمنياً تمكنت خلاله من فض نزاع عشائري مسلح تسبب بإصابة أحد الأشخاص".وأضاف البيان: "تم تفتيش منازل المتورطين بإطلاق العيارات النارية وإلقاء القبض على متهمين اثنين من طرفي النزاع وإيداعهما التوقيف".

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