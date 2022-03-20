ميسان: فض نزاع عشائري والقبض على متهمين اثنين في الميمونة

2022/03/20 | 09:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة ميسان، الي،م الاحد، عن فض نزاع عشائري والقبض على اثنين من مفتعليه في قضاء الميمونة.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “قوة أمنية من قسم شرطة الميمونة وفوج طوارئ ميسان الخامس نفذت واجباً أمنياً تمكنت خلاله من فض نزاع عشائري مسلح تسبب بإصابة أحد الأشخاص في القضاء”.[…]

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