صيحة جديدة بين الشباب الأمريكي.. الاسترخاء بالساونا في أماكن عامة

2022/03/20 | 09:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تتساءل عن آخر صيحة يمكن أن تقوم بها في مدينة مينيابوليس الأمريكية؟ توجه إلى الساونا مع الأصدقاء.يمكنك قضاء ليلة في عدة أماكن مختلفة في جميع أنحاء المدينة.وانتشرت مؤخرًا هناك تجارب الساونا التي تجذب الشباب الذين يسافرون ويرون مثلها في دول أوروبية تتمتع بمناخ يشبه مناخ ولاية مينيسوتا، مثل فلندا.

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