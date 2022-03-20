اليوم.. ريال مدريد وبرشلونة وجهاً لوجه في كلاسيكو الأرض

2022/03/20 | 09:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يلتقي قطبا الليجا، ريال مدريد وبرشلونة على ملعب “سانتياجو برنابيو” مساء اليوم الأحد في منافسات الدوري الإسباني لموسم 2021-2022.ويقام كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لليجا.كلاسيكو اليوم الأحد قد لا يكون حاسمًا بصورة نهائية فيما يتعلق بسباق لقب الليجا، لكن لا يزال تنافسًا ناريًا مع […]

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ريال مدريد وبرشلونة وجهاً لوجه في كلاسيكو الأرض أولاً على ايرث نيوز.

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