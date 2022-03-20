مديرية الأسايش تلقي القبض على تاجري مخدرات في أربيل

2022/03/20 | 09:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت المديرية العامة للأسايش، اليوم الأحد، القبض على تاجري مخدرات في أربيل.وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنَّ "المديرية العامة للأسايش تمكنت من إلقاء القبض على تاجري مخدرات في أربيل".وأضاف، أنَّ "قوة ضبطت بحوزة المعتقلين 569 غراماً من مواد مخدرة منها 387 مادة كرستال ومبالغ مالية وسلاح كلاشنكوف ومسدس ومستلزمات لاستخدام المواد المخدرة".وأضاف، أنه"تمَّ تحويل المتهمين إلى حاكم التحقيق".

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