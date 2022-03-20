اللجنة التحقيقية برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي تتوجه إلى أربيل

2022/03/20 | 10:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي توجه اليوم على رأس لجنة تحقيقة إلى محافظة أربيل.

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