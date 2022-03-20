شاهد بالفيديو.. أكثر من 80 شركة باكستانية تعرض منتجاتها في معرض بغداد

2022/03/20 | 10:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TLltRx7c-RY

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