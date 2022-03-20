ارتفاع أسعار الدولار بالأسواق المحلية العراقية

2022/03/20 | 10:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الأحد، ارتفاعاً بالأسواق المحلية في عموم العراق.

ورصد شبكة مراسلو (بغداد اليوم) أسعار الصرف بحسب محال الصيرفة المنتشرة بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات الأخرى، حيث بلغ سعر صرف الدولار كالتالي:

بغداد

البيع 147.750.



دينار

الشراء 146750 دينار

الشمال

البيع 147.750.



دينار

الشراء 146750 دينار

الجنوب

البيع 147.750.



دينار

الشراء 146750 دينار

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