2022/03/20 | 10:03 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم - بغداد
البيع 147.750.
البيع 147.750.
البيع 147.750.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع أسعار الدولار بالأسواق المحلية العراقية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الأحد، ارتفاعاً بالأسواق المحلية في عموم العراق.
ورصد شبكة مراسلو (بغداد اليوم) أسعار الصرف بحسب محال الصيرفة المنتشرة بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات الأخرى، حيث بلغ سعر صرف الدولار كالتالي:
بغداد
البيع 147.750.
دينار
الشراء 146750 دينار
الشمال
البيع 147.750.
دينار
الشراء 146750 دينار
الجنوب
البيع 147.750.
دينار
الشراء 146750 دينار
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع أسعار الدولار بالأسواق المحلية العراقية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع أسعار الدولار بالأسواق المحلية العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).