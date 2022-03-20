أمراض يمنع المصابون بها من قيادة السيارة.. ما هي؟

2022/03/20 | 10:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تستدعي الكثير من الأمراض والإصابات التوقف عن قيادة السيارة أو تجنبها نظرا لأن السياقة نشاط يتطلب الكثير من التركيز الذي قد يفقده الشخص أو تنخفض نسبته جراء بعض الأمراض.وفي هذا الإطار دعا الطبيب الروسي، أندريه كوندراخين، الذين يعانون من عدوى فيروسية حادة في جهاز التنفس بتجنب قيادة السيارة.وقال إنه في حال […]

ظهرت المقالة أمراض يمنع المصابون بها من قيادة السيارة..



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