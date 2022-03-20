هشاشة أوضاعنا والأزمات العالمية - نهاد ابو غوش

2022/03/20 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش كما أن الاختبار الحقيقي للأفراد يكون في الشدائد والمحن، لا في أوقات الرخاء، كذلك هي الحال مع الدول والمجتمعات وأنظمة الحكم التي قد تواجه تحدياتٍ ومخاطرَ محليةً أو تنال نصيبَها من تأثير الكوارث العالمية، فتنكشف على أثر ذلك مناعتُها الداخلية وقوّتُها أو ضعفُها وهشاشتُها.



وقد رأينا جميعا كيف اضطربت البشرية بأسرها حين دهمتها جائحة "كورونا" فظهرت أنظمتها الصحية والاجتماعية على حقيقتها، حيث انهار بع ......





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