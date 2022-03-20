الغلاء في مصر .. أسبابه ونتائجه - إلهامي الميرغني

2022/03/20 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إلهامي_الميرغني بإرتفاع أسعار البنزين في 4 فبراير الماضي تفجرت موجة جديدة من الغلاء، ورغم ان الزيادة لم تتعدي 25 قرش (ربع جنيه) إلا أن تفاعلاتها وانتشارها كان أكبر من ذلك بكثير وشمل العديد من أسعار السلع والخدمات.



وفي 21 فبراير بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا لتتفجر موجة أخري من الغلاء العالمي بمجرد إندلاع الحرب.



ورغم أننا لم نشتري كيلو جرام جديد من القمح أو الذرة بعد الحرب ولدينا مخزون يكفي أربعة شهور، وفي مايو ي ......





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